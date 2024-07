La tremenda confesión íntima de Demichelis tras irse de River: “Desde que llegué me convertí en un mal…”

Martín Demichelis optó por hablar en conferencia de prensa, tras la victoria ante Sarmiento de Junín, pero sin recibir preguntas de los periodistas presentes. El ahora ex DT de River se sentó ante los micrófonos y realizó una emotiva despedida del club de sus amores.

"River es tan grande que está por encima de todos los nombres. A pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba extremadamente confiado en los jugadores y en que necesitábamos solo un partido para hacernos mejores y cambiar las energías, creo que es lo mejor para todos" comenzó.

Mirá el video

Posteriormente, Demichelis añadió: "Van a cambiar las energías, va a haber una sinergia entre gente, cuerpo técnico y jugadores. Fue un verdadero placer. Estaré eternamente agradecido. Me tocó vivir la decisión más grande y difícil de la historia de esta institución. No solo por quien se fue sino por la transición de un grupo de jugadores que le había dado tantísima gloria a la institución. Me vine a hacer cargo con muchísimas ganas y dedicación".

A la hora de graficar todo lo que dejó de lado para dedicarse al club de sus amores, sorprendió con su discurso: "A raíz de eso, desde el día que pisé argentina, me fui convirtiendo en un mal esposo, mal padre, mal amigo, mal hermano... Me desviví por River. Cometí errores, está claro. Pero creanme que sentí esta vocación que amo con un grandísimo sentido de pertenencia porque me crié en casa River. Terminé el secundario acá, River me dio la posibilidad de debutar, crecer e irme a Europa. Estoy eternamente agradecido con cada un de ustedes. Con los jugadores que dirigí, que me hicieron tres veces campeones.

"Está claro que por ser mi primera etapa fui aprendiendo al andar, pero me había preparado para esto. Jugamos partidos buenos y otros no tanto, ahí como siempre el entrenador es como siempre el primer y máximo responsable. Me hago cargo de que en los últimos tres partidos sacamos un punto de nueve", sentenció Demichelis.