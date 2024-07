La honestidad brutal de Franco Colapinto tras abandonar en Bélgica: "Es todo una..."

Franco Colapinto cerró un fin de semana para olvidar en Bélgica. El argentino había realizado una buena clasificación el viernes pero tanto en el Sprint, como en la Feature Race de la Fórmula 2, no pudo confirmar esa tarea previa y se quedó con las manos vacías luego de abandonar durante la primera vuelta de la competencia.

Mirá el video

Luego de lo sucedido, el argentino intentó explicar lo ocurrido y habló sin filtro: "Me da bronca cuando no hacés nada mal y las cosas no salen. Una carrera más sin sumar, la tercera consecutiva. Volvimos a perder muchos puntos, y era una carrera para terminar en el podio hasta que se me paró el auto, teníamos una muy buena estrategia.

"Me da bronca cuando no hacés nada mal y las cosas no salen, o te pasan cosas fuera de tu control... Tenemos el problema de que se sobrecalienta el auto en las largadas. Tuve un problema en el embrague me parece, espero que se haya roto el motor porque es bastante malo, pero creo que no tiene nada que ver. Debe ser un sensor... Es todo una verga, se rompe cada dos por tres. Les pasó a varios pilotos en la temporada", dijo en diálogo con ESPN.

Isak Hadjar se quedó con la victoria (su cuarta de la temporada) y aumentó la ventaja al frente del campeonato al aprovechar el abandono de Paul Aron, quien picó en pole y sufrió un problema en la última vuelta.

Así, el francés que pertenece al programa de desarrollo de Red Bull suma 165 puntos y le sacó 36 a su nuevo escolta, Gabriel Bortoleto, quien fue segundo en Spa. Aron se quedó con 124. Colapinto perdió un lugar, cayó al sexto, con 96.