La cruda revelación de Fernanda Russo que conmueve al deporte argentino: "Si no fuese por mi equipo, hoy..."

Fernanda Russo finalizó 30ma en rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos París 2024 y luego de finalizar su participación compartió un duro relato sobre la batalla personal que tuvo que superar para poder estar en Francia y conmovió a todos al revelar que tuvo "pensamientos suicidas después de Tokio".

"Era muy importante para mí estar acá parada. Hay medallas mucho más importantes que una de oro. Hoy estoy agradecida de poder estar parada acá en la línea, estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de una competencia como la disfruté hoy. Si bien los últimos 20 tiros no fueron los mejores, los primeros 40 sí. Siento que pude dar lo mejor que tenía y la mejor versión de Fernanda. Muy lejos y atrás quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio. Eso es lo más importante", dijo.

La atleta cordobesa de 24 años, reiteró que está "agradecida" por haber disfrutado después de su lucha personal: "Venía a dejar todo. Esto es todo lo que había. Me voy vacía a casa. Sé ahora lo que es disfrutar unos Juegos Olímpicos después de tres Juegos Olímpicos. Decir 'che, se puede disfrutar unos Juegos Olímpicos'. Hay muchas otras peleas que nosotros damos. Injusticias, problemas de gestión, problemas políticos, problemas deportivos, problemas personales..."

"Somos nosotros los que estamos parados en la línea. Nos sacan el banquito y nos quedamos solos", dijo y agregó: "No existe alto rendimiento si no existe calidad de vida. Esta Fernanda es la misma que vieron hace cuatro años. Sigo siendo la misma persona, con un poco más experiencia, y va a seguir siendo la misma que, dentro de cuatro años, va a seguir tratando de buscar su lugar, y dentro del período que dure la Olimpiada va a seguir poniendo lo mejor de sí para que la gestión en Argentina mejore".

"Hace tres años, cuando fue Tokio, no podía pensar que mi vida podía seguir. Hoy vuelvo a mi casa, tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Terminé de tirar y me sentía viva. Busquen eso, busquen vivir. El alto rendimiento es un regalo. Estar acá para mí es un regalo. Si no hubiese sido por mi equipo de contención, yo hoy no estaría acá parada y seguramente no estaría respirando",ceró.