El increíble fanatismo del tenista húngaro Fucsovics en los JJOO: “El mate me cambió la vida, lo tengo tatuado”

La cultura rioplatense no solo tiene fuerte arraigo entre sus habitantes sino que también es materia de exportación. Un elemento tan identitario de ella, como el mate, es uno de los claros ejemplos. La tradicional infusión pasó de ser mirada de reojo en Europa a ser consumida por una gran cantidad de deportistas y figuras de otros ámbitos.

Solo en el fútbol europeo, abarrotado de argentinos y uruguayos que diseminaron el mate por los planteles en las distintas ligas, hay muchos casos de jugadores que nada tienen que ver con Argentina, salvo el consumo de mate. Algunas de esas figuras son Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Harry Kane, Dele Alli, Serge Gnabry, Eric Dier, Son Heung-Min, Kevin Trapp, Axel Witsel, Dejan Lovren y otros.

Ahora, el mate "europeo" llegó a los Juegos Olímpicos de París de la mano de Marton Fucsovics, el tenista húngaro que este domingo tuvo su debut en el torneo individual ante Rafael Nadal, contra quien perdió por 6-1, 4-6 y 6-4. Tendrá revancha en el dobles que comparte con Fábián Marozsán, ante la dupla de Países Bajos.

Tras el partido, Fucsovics se encontró en la zona mixta de prensa con la periodista argentina Sofía Martínez quien precisamente le preguntó por su fanatismo con la bebida, la cual tiene tatuada en el brazo izquierdo. "Porque amo el mate. Estoy bebiendo mate desde hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado por el mate", reveló.

"Uno de mis amigos me dijo que es muy saludable. Y es bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza. Así que me siento mucho mejor desde que estoy bebiendo mate", agregó.

Al respecto, la periodista argentina le preguntó si el amigo tenía alguna raíz rioplatense y la respuesta fue sorpresiva: "No, es húngaro. Sé que no es demasiado popular pero vi que algunos jugadores de fútbol están tomando. Leo Messi toma mate, también Dominik Szoboszlai (comparte plantel con Mac Allister y Darwin Núñez en Liverpool), futbolista húngaro. Y parece que funciona para ellos".