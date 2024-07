La respuesta de Rodrigo Isgró sobre su futuro tras París 2024

Los Pumas 7S finalizaron su participación en los Juegos Olímpicos de París tras haber derrotado a Estados Unidos por 19-0 en el duelo por el séptimo lugar en la competencia. Más allá del triunfo, este partido pudo haber marcado un antes y un después en este equipo, que viene escribiendo páginas doradas en la disciplina desde hace varios años. Además de la despedida de Gastón Revol, una de las posibles salidas del combinado nacional es la del mendocino Rodrigo Isgró, quien tiene las puertas abiertas en el XV.

El oriundo de Mendoza Rugby, ganador de la medalla de bronce en Tokio 2021 y elegido mejor jugador del Seven a finales de 2023, llegó a disputar un total de tres encuentros en esta cita olímpica debido a la sanción que recibió luego del enfrentamiento ante Francia en la Gran Final de Madrid. A pesar de ello, el representante de nuestra provincia jugó los playoffs y hoy anotó el último try del seleccionado argentino para decorar el triunfo ante los norteamericanos.

Rodrigo Isgró pudo haber jugado su último partido con el Seven. (Los Pumas 7S)

Luego del encuentro, Isgró dialogó con TyC Sports y, con gran emoción, tocó varios puntos importantes, entre ellos su futuro deportivo. Claro, la chance de dejar atrás el formato reducido para pasar al XV está más presente que nunca y el wing no es ajeno a ello, aunque de momento puso paños fríos a la situación: "No lo sé todavía, quiero disfrutar este tiempo que me queda. Estoy feliz de estar acá" aclaró.

Anteriormente, Rodrigo Isgró realizó un balance sobre el desempeño de Los Pumas 7s en París: "Este séptimo puesto no es lo que vinimos a buscar, veníamos en búsqueda de una medalla, era lo que queríamos. Dimos todo lo que teníamos, entregamos el 100% y esto es lo que me llevo para siempre".

Por último, el nacido en nuestra provincia destacó: "Estoy orgulloso y me siento identificado con cada uno de los compañeros que integran este equipo. Nada me va a cambiar lo que me llevo en el corazón". Por lo pronto, el futuro de la gran figura de la Aabiceleste es una incertidumbre, aunque la posibilidad de dar el gran salto está latente.