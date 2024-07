La reacción de un bicampeón de América con la Scaloneta al golazo de Equi Fernández

Este sábado la Selección argentina tuvo un gran desahogo en Lyon al vencer 3-1 a Irak por la segunda fecha de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras la caída en el debut ante Marruecos, era vital ganar en esta oportunidad para no llegar tan comprometidos, o incluso eliminados, al último partido. Con un susto al cierre del primer tiempo con el empate del conjunto mesopotámico, los dirigidos por Javier Mascherano lograron destrabar la situación en el complemento.

Con el marcador 2-1 luego del gol de Luciano Goundou al minuto 62 (Thiago Almada había marcado el 1-0 a los 13'), la Albiceleste ganaba y era mejor, pero no conseguía cerrar el partido. Hasta que cerca del final, a los 82', Ezequiel Fernández pudo convertir el tercero y selló el triunfo con un fuerte zurdazo al ángulo desde afuera del área.

Mirá el video

El golazo del volante de Boca Juniors fue la frutilla del postre para poder sumar los primeros 3 puntos en el campeonato y engrosar la diferencia de gol (Argentina quedó primera en el Grupo B luego del 2-1 de Ucrania sobre Marruecos). Pero además, lo hizo merecedor de las felicitaciones de uno de los máximos referentes de la Selección Mayor, que viene de ser bicampeón de América en Estados Unidos.

Mirá el video

Se trata de Leandro Paredes, quien subió una historia a su cuenta de Instagram viendo la repetición del gol de Equi. A su post le agregó la etiqueta del 5 de la Sub 23 y una serie de emojis que incluyeron la bandera argentina, una cara asombro, otra de una cara con corazones en los ojos, y unas manos aplaudiendo. A los dos futbolistas los une no solamente la camiseta celeste y blanca, sino también la del Xeneize, ya que ambos salieron de las inferiores del Club de la Ribera y tuvieron pasos por el primer equipo, aunque no llegaron a coincidir. Pero esa no fue la única publicación de Lean.

Paredes había expresado su apoyo a Argentina durante el partido. (Foto: captura @leoparedes20)

Antes, durante el desarrollo del partido, el 5 de la Scaloneta había expresado su apoyo por la Selección con una foto de su televisión y la leyenda "Vamos Argentina" acompañada también de varios emojis. Al parecer, su aliento le trajo suerte a la Albiceleste de Mascherano. Habrá que ver si repite la cábala el próximo martes cuando se juegue la clasificación a cuartos de final y el primer puesto del grupo ante Ucrania