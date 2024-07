El enojo de Nadal por el que puso en duda su participación individual en los JJOO: "Me parece una barbaridad que..."

La competencia para los deportistas de los Juegos Olímpicos de París es muy intensa y demandante. Más aún si las contingencias climáticas que transita la capital de Francia obligan a suspender eventos, reprogramarlos, y apretar el calendario de la jornada siguiente.

Eso fue lo que sucedió precisamente este sábado con el tenis. Uno de los pocos partidos que pude disputarse -porque el estadio tenía techo- fue el debut del dobles argentino integrado por Máximo González y Andrés Molteni, ante las megaestrellas que integran el equipo de España: Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

Este último también participa por la medalla olímpica en el tenis individual y rápidamente debía ponerse el chip competitivo, porque este domingo saltará la cancha ante el húngaro Marton Fucsovics desde las 14 de París (9 de Argentina). Nadal se enteró del horario de ese encuentro en la conferencia de prensa luego de la victoria ante la dupla Argentina y, visiblemente molesto, decidió responder poniendo en duda su participación.

Nadal debutó en los Juegos Olímpicos. (Foto: EFE)

"¿A las 14:00 juego? No entiendo el horario en todo caso", dijo primero. Luego, sentenció: "Me parece una barbaridad que juegue a las 14:00 siendo ahora las 22:00 de la noche (16 de Argentina), pero bueno. No sé, la verdad que no lo sé. Tendré que volver a la villa, hablar con el equipo y tomar la decisión que crea más adecuada para tener más opciones de conseguir resultados para España".

A propósito y ante la dificultad para mantener el nivel competitivo con el desgaste, Nadal señaló: "No siempre más es más, a veces más es menos. Con eso no estoy diciendo que no vaya a jugar, que lo sepáis. Es una reflexión que hago e intentaremos tomar la decisión que creamos más adecuada como equipo para darnos las mejores opciones. Mañana decidiremos si juego o no, quizá lo decidimos hoy, pero ahora no estoy preparado para contestarlo porque no lo sé, necesito hablar de ello con todos".

Finalmente, el, 14 veces ganador de Roland Garros contó cómo fue su sensación de volver a participar de un Juego Olímpico en la tierra batida de ese Grand Slam, junto a Alcaraz. "Ha sido un momento inolvidable para mi y creo que también para él, jugar juntos en este escenario, representando a España en unos Juegos Olímpicos es un combo difícil de superar. Acabar con victoria es algo que nos permite soñar un poquito más y seguir adelante", sentenció Nadal.