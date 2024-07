El desafío de Independiente: nuevo sistema de seguridad contra los violentos

Desde las 15, Independiente Rivadavia volverá a jugar en condición de local en esta Liga Profesional. Lo espera su cita ante su homónimo de Avellaneda, en un duelo importante por dos motivos: el primero tiene que ver con la necesidad de sumar para poder despegar del fondo de la tabla de los promedios. El otro, más preocupante aún, es la seguridad. Para no tener ningún sobresalto, la Comisión Directiva leprosa aplicará un nuevo sistema de ingreso como medida contra los violentos.

Daniel Vila lo anticipó en el programa Una de Más de MDZ Radio: "Hemos cambiado el sistema. La provincia y los clubes hemos implementado un sistema con el que sólo se podrá ingresar con el DNI. Los hinchas deberán llevar su documento para entrar al estadio. Este pasará por un lector de barras con el objetivo de que no ingresen violentos con antecedentes o con algún problema con la Policía o con la Justicia", sentenció.

Los barras, otra vez protagonistas.

El operativo de seguridad para el duelo de esta tarde contará con 225 efectivos afectados dentro del estadio y otros 100 en las inmediaciones. La recomendación será ir con tiempo para no tener ningún sobresalto. Para eso, las puertas del Bautista Gargantini abrirán desde las 13. El nuevo método ya lo aplicó Godoy Cruz en el duelo del pasado miércoles ante River Plate, con un saldo netamente favorable: poca demora en el ingreso y los violentos afuera del estadio, como tiene que ser. Ahora, el deseo para el partido de la Lepra es que ocurra lo mismo, para poder disfrutar de un espectáculo en paz.

Si bien en el duelo de hoy no habrá hinchas visitantes, el antecedente reciente contra Gimnasia de La Plata genera preocupación en las entrañas de la directiva leprosa. Un puñado de barras interrumpieron en varias oportunidades el encuentro y hasta se temió por una posible suspensión: "Nosotros no tenemos ningún conflicto con ningún sector de hinchas o socios de Independiente. Los niños, casi adolescentes que se metieron en la cancha, están motivados por algún mayor. Y el tema es el mismo, es recurrente. Quieren entradas y nosotros no se las vamos a dar", fue tajante el propio Vila.