Así fue el sábado para los cuatro mendocinos en París 2024

Pasó la primera jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París tras el acto de apertura y los representantes de nuestro país tuvieron mucha actividad en sus respectivas disciplinas. Rodrigo Isgró (rugby) Marco Di Césare (fútbol), Andrés Moyano (balonmano) y Agustín Loser fueron los protagonistas de nuestra provincia que salieron a escena este sábado, aunque la gran mayoría de ellos tuvo un sabor agridulce.

El primero fue Rodrigo Isgró, quien participó con Los Pumas 7s en los dos encuentros de la jornada. En el primero fue derrota ante los All Blacks por 17-12, y en el segundo, triunfo ante Estados Unidos por 19-0 (con try del mendocino) para quedarse con el séptimo puesto. Este duelo pudo haber sido la despedida del nacido en Mendoza Rugby en el formato reducido, aunque todavía no hay nada confirmado.

Rodrigo Isgró jugó dos partidos con Los Pumas 7S. (Los Pumas 7S)

En el fútbol césped, Marco Di Césare formó parte de la dupla titular junto a Nicolás Otamendi del elenco de Javier Mascherano. El seleccionado argentino logró reponerse del tropezón inicial ante Marruecos y hoy venció a Irak por 3-1 para afianzarse en la zona. El próximo duelo será el martes ante Ucrania desde las 12.

En vóley, Agustín Loser formó parte del equipo que cayó 3-0 ante Estados Unidos con parciales 25-20, 25-19 y 25-16. El mendocino aportó ocho tantos y fue uno de los puntos altos de los dirigidos por Marcelo Méndez, aunque no alcanzó para revertir la situación. El segundo duelo será ante Japón el miércoles 31 de julio a las 16.

Agustín Loser aportó ocho puntos. (FEVA)

Por último, Andrés Moyano sumó minutos con Los Gladiadores en la derrota inaugural por 36-31 ante Noruega. El jugador formado en la Universidad de Cuyo colaboró con cuatro tantos y una asistencia, demostrando un gran nivel en su debut absoluto en los Juegos Olímpicos. La revancha llegará el lunes a las 16 ante Hungría.