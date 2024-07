La lista de abanderados de los países en la Ceremonia de Apertura de París 2024

Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Marileidy Paulino, Coco Gauff, Tom Daly y Gianmarco Tamberi son algunas de las grandes estrellas que llevarán las banderas de sus países en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024. El Comité Olímpico Argentino, en tanto, eligió a dos referentes nacionales: Rocío Sánchez Moccia (Leonas) y Luciano De Cecco (vóley).

Sánchez Moccia, de 35 años, es la actual capitana de Las Leonas y lleva disputados 320 partidos internacionales desde su debut en 2009 y obtuvo medallas de plata en Londres 2012 y Tokio 2020. De Cecco, de 36 años, compitió en tres Juegos Olímpicos, logrando una histórica medalla de bronce en Tokio 2020 y terminando en quinta posición en Londres 2012 y Río 2016.

LeBron James, Team USA Olympic Games Paris 2024 Opening Ceremony Flag Bearer. pic.twitter.com/0YuANutn1N — USA Basketball (@usabasketball) July 26, 2024

Neisi Dajomes, Nicolás Jarry, Jasmine Camacho-Quinn y Andre de Grasse serán otros campeones encargados de portar sus estandartes, según la relación confirmada por el COI a dos horas del comienzo de la fiesta. Como es tradición, Grecia abrirá el desfile, en reconocimiento a la cuna del olimpismo.

Seguirá el Equipo Olímpico de Refugiados y luego, por orden alfabético en francés, el resto de delegaciones, desde Afganistán a Estados Unidos. El equipo anfitrión, Francia, cerrará el desfile de las 205 delegaciones.

El equipo ruso, excluido por las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania, no fue autorizado a desfilar. Belice, Guinea Bissau, Liechtenstein, Nauru, Yemen, Somalia, Santa Lucía e Irak no podrán presentar, como el resto, una pareja de abanderados, hombre y mujer, porque no tienen ninguna participante femenina en los Juegos. Lo mismo para Islas Solomón, en este caso por falta de representante masculino.

Noticias Relacionadas La insólita frase de la ministra de Deportes de Francia sobre los incidentes en Argentina-Marruecos

Estos serán algunos de los abanderados: