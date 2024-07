Qué dijo el DT de Independiente del Valle tras la eliminación: “Nunca pensamos que Boca iba a…”

Boca superó anoche a Independiente del Valle y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Martínez sacó adelante un desafío complicado por la cantidad de futbolistas con los que no pudo contar y Javier Gandolfi, equipo del conjunto ecuatoriano, analizó lo ocurrido, expresó que fueron mejores y resaltó la jerarquía del rival.

Mirá el video

"Quedamos afuera, pero quiero rescatar y resaltar la entrega del equipo, cómo se planteó el partido porque en la semana que lo veníamos a buscar y así lo hicimos del inicio al final. Creo que nos faltó agresividad de tres cuartos hacia adelante, pero el rival defendió bien y supo manejar los tiempo de local y visitante", expresó en la conferencia post partido.

Luego, habló de las chance que no pudieron aprovechar teniendo en cuenta las bajas que tuvo Boca: "Para mí, Boca tiene un plantel amplio y los que les tocaba lo iban a hacer de la mejor manera, y quedó demostrado. Los jugadores de jerarquía marcan diferencias".

"Por eso hoy hablé sobre ese punto, creo que la jerarquía del rival fue marcada porque la única llegada fue la del gol. Nunca pensamos que Boca iba a estar debilitado y menos en una copa internacional, como está acostumbrado a jugarla", dijo el ex DT de Talleres de Córdoba.

Gandolfi prefirió no hablar de los árbitros ante el posible penal de Lautaro Blanco sobre Michael Hoyos: "Nunca me van a escuchar hablar mal de los árbitros. Ellos hace su trabajo, tienen segundos para tomar decisiones y ahora tienen una herramienta como el VAR. En el partido de ida creamos muchas más situaciones, hoy fue un partido más cerrado, pero lo trabajamos. Jugamos con dos nueves para creas más situaciones, pero no los alimentamos de la mejor manera", finalizó.