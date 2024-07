El retiro de Andy Murray: el chico que sobrevivió a un tiroteo y se volvió un héroe nacional

“El mejor de los mortales”. Así lo han descrito muchas veces a quien supo darse el lujo de que se hablara en el tenis de un Big 4 y no solo de un Big 3 (conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic). Y con razón, porque Andy Murray fue durante muchos años el mejor en su deporte detrás de los tres más grandes de la historia del tenis. Ahora, a los 37 años y mientras lidia con interminables lesiones, anunció su retiro como profesional luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y a último momento se bajó, también por motivos físicos, de la competición individual, por lo que solo jugará el dobles. El chico que fue parte de un tiroteo que dejó 17 muertos y que se convirtió en leyenda, una incluso más grande de la que siempre marcarán los números.

Esta mañana se realizó el sorteo del cuadro de tenis para París 2024 y Murray comunicó que no competirá en singles. “Me siento feliz por participar una vez más. He trabajado para estar preparado y jugar ambas modalidades, pero me hago mayor y es más complicado recuperarse de las lesiones. Me he quedado sin tiempo. He tomado la decisión de retirarme de los individuales para concentrarme en los dobles con Dan”, aseguró; y confirmó que junto a su compatriota Daniel Evans, en dobles, jugará sus últimos partidos como profesional. Murray se había sometido a una cirugía en su espalda hace unas semanas, luego de retirarse en el ATP 500 de Queen´s y antes de Wimbledon. Un reflejo de sus últimos siete años.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for uD83CuDDECuD83CuDDE7 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024

Su lugar en la historia

En 2008, Andy Murray irrumpió en el circuito grande y lo hizo para quedarse. Ganó los primeros dos de sus 14 títulos de Masters 1000, en Madrid y Cincinnati, llegó a la final del US Open y se metió en el Top 5 del ranking ATP. Todo, con solo 21 años. Durante los años posteriores alcanzó instancias decisivas en casi todos los torneos, pero muchas veces sucumbió frente a los mejores de la historia, con quienes tuvo la mala suerte de compartir generación: Djokovic, Federer y Nadal. Aunque en 2012, después de luchas y varios traspiés, venció al suizo en la que tal vez haya sido su victoria más memorable (al menos, la primera de altísimo impacto): en la final de los Juegos Olímpicos de Londres, para colgarse la medalla de oro. Su primera.

Hasta septiembre de 2012, Murray había perdido cuatro finales de Grand Slam antes de poder levantar un título mayor, pero en el US Open de ese año venció a Djokovic (2º) en cinco sets para cortar la mala racha y, finalmente, escribió su apellido en la historia de privilegio del tenis. Siguió creciendo y meses después volvió a pulverizar registros. Gran Bretaña no tenía un campeón propio en Wimbledon desde 1936, cuando Fred Perry ganó por tercera vez consecutiva en el All England. Pero en 2013 Murray rompió la sequía de 77 años y venció en sets corridos, otra vez en una final, a Djokovic. 2015 fue otro año que ni él ni su país olvidará: el 29 de noviembre, Gran Bretaña levantó la Copa Davis por primera vez en 79 años. El máximo responsable se llamó Andy Murray y tuvo actores de reparto como Leon Smith, James Ward, Dominic Inglot y Jamie Murray, su hermano.

En Londres 2012 y frente a Federer, Murray logró su primer gran título. (Foto: Olympics)

La siguiente gesta histórica de Murray fue en 2016. Primero, se consagró en Wimbledon por segunda oportunidad. Y luego, solo semanas después, volvió a erigirse como un héroe nacional en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue campeón y se convirtió en el primer tenista de la historia en poseer dos oros en la modalidad de singles. Venció en la final a Juan Martín del Potro, en unos JJ.OO. tan inolvidables para los británicos como para los argentinos. En ese 2016, el Murray llegó por primera vez a la cima del ranking. Estaba en la cúspide y finalmente había podido luchar de igual a igual frente a los mejores. Pero pronto todo se derrumbaría. Murray empezó en 2017 con fuertes dolores en la espalda que, según él mismo confesó alguna vez, no le permitían “ponerse las medias”. Por eso decidió operarse y se ausentó del circuito durante un año. Cuando regresó a finales de 2018, no era el mismo que alguna vez le había robado los flashes a Federer y Nadal.

Poco antes del Australian Open 2019, explotó en llanto al sincerarse sobre sus padecimientos y anunció que se retiraba del tenis luego de Melbourne. Perdió en la primera ronda ante el español Roberto Bautista Agut en una épica batalla a 5 sets y fue la primera vez que quedaba eliminado en la primera instancia de un Grand Slam desde 2008. Y parecía que sería la última. Pero, por suerte para el tenis, volvió a operarse y después de un año quiso darle otro intento. Desde 2020, Murray recuperó algo de regularidad (si bien su nivel está lejos del de hace una década), aunque jamás pudo dejar atrás lesiones y fuertes dolores de espalda. Hoy tal vez no juegue como el atleta generacional que fue, pero que sus 37 años y un físico diezmado no nublen el legado de quien es el quinto máximo ganador de Masters 1000 (tiene 14 y es superado por Djokovic, Federer, Nadal y Andre Agassi), fue número 1 del mundo en la época más difícil del tenis, ganó la Copa Davis, tiene tres trofeos Grand Slam y se colgó dos medallas de oro olímpicas. París 2024 será la última función de Andy Murray. Unos Juegos Olímpicos… dónde hace doce años ”todo comenzó”.

Hace unas semanas, Wimbledon homenajeó a su bicampeón. (Foto: archivo)

El tiroteo al que sobrevivió a los 8 años

El 13 de marzo es un día que Andy Murray jamás olvidará. Porque le significó un trauma y lo marcó para toda la vida. El tenista tenía 8 años y se dirigía al gimnasio de su escuela junto a su hermano Jamie cuando oyó disparos. Era un chico llamado Thomas Hamilton, miembro y líder de los Boy Scouts de la primaria de Dunblane, Edimburgo. Hamilton, que había sido recientemente apartado de los Boy Scouts por mala conducta, entró armado a la escuela y asesinó a 16 niños y una docente antes de quitarse la vida. Andy y Jamie Murray pudieron esconderse debajo de una mesa al momento del atentado, pero no de las consecuencias psicológicas del mismo. Fue el asesinato múltiple de menores más resonante de Gran Bretaña.

La madre de Andy y Jamie Murray, tiempo después, envió a sus hijos a España porque el recuerdo les significaba un gran trauma. Y allí se formaron como tenistas en la Academia de Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, en un intento por olvidar lo inolvidable. Andy Murray, en su biografía, rememoró la contestadora vivencia: “Conocíamos al tipo. Obviamente es raro pensar que hay un asesino en el auto de tu mamá y es una de las razones por las que no quiero volver la vista atrás. Saber que el asesino formaba parte del grupo scout fue algo que mi cerebro no podía asimilar. Yo podría haber sido uno de los niños muertos”.