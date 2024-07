El gesto de Marcos Moneta a la TV que recalienta el cruce de cuartos Los Pumas-Francia: "No sé si están dolidos por..."

Se confirmó que Los Pumas 7s se medirá con Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París y, acto seguido, comenzó a calentarse la previa. Tanto ayer, como en el partido de este jueves con Australia, los jugadores argentinos fueron abucheados por los espectadores que siguen las alternativas de la jornada y esta tarde seguramente (16.30) el clima será peor.

Ante esto, tras caer con los Aussies, Joaquín Pellandini se expresó sobre esta situación: "Parece que acá son todos anti Argentina, así que estaría bueno jugar con ellos". Sin embargo, Marcos Monetta fue mucho más allá y lanzó un picante frase: "Me encanta el ambiente, lo disfruto un montón".

"No sé si están dolidos por Messi y la Copa del Mundo, o porque no les gustamos", expresó sobre los silbidos y, mientras lo decía, se miró el tatuaje de Leo que tiene en su pierna por el mundial. Luego, para cerrar, tiró más leña al fuego: "Tal vez estén asustados por nosotros, no lo sé".

Tiempo atrás, Monetta contó que el capitán argentino es su ídolo y reveló el motivo por el que se hizo el tatuaje: "Soy muy fanático, a mí siempre me pareció el mejor de todos. He llorado cuando él lloraba. Como todos los chicos, soy hincha del Barcelona por él y detesto al Real Madrid".

El tatuaje de Messi que se miró Monetta.

"El Mundial me agarró en el mejor momento, a los 20 y pico de años, y dije 'si Argentina gana el Mundial, me lo tatúo'. Me hice el primer momento en el que Messi tocó la copa, que fue cuando le dio el beso, y detrás el contorno de la Argentina", contó.