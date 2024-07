Crisis en River: la postura de Brito, Patanian y Francescoli sobre la continuidad de Demichelis

River Plate atraviesa una crisis futbolística que se agrava a cada partido. Si bien está en octavos de final de la Copa Libertadores, clasificado como el mejor equipo de la fase de grupos, el arranque en la Liga Profesional es preocupante: tres derrotas en siete partidos, una de ellas ante Riestra y la otra ante Godoy Cruz, que marchaba último sin puntos. Caídas que hicieron ruido y se sumaron al papelón de la eliminación de la Copa Argentina ante Temperley y al duro golpe que fue la derrota con Boca en cuartos de la Copa de la Liga. Es por eso que desde hace un tiempo muchos hinchas están descontentos con la forma de jugar del equipo y con el desempeño de Martín Demichelis como director técnico.

La derrota de este miércoles en Mendoza ante el Tomba tras ir ganando 1-0 con el octavo gol al hilo de Borja, echó más leña al fuego y hasta se llegó a escuchar la dura canción de "¡Jugadooores...!" en las tribunas del Malvinas Argentinas, ya que había público "neutral". El entrenador, más cuestionado que nunca, decidió no dar declaraciones ante la prensa, se retiró en medio de insultos de hinchas millonarios y hasta se rumoreó que podía llegar a renunciar a su cargo.

Sin embargo, Demichelis no tiene pensado de momento dar un paso al costado. A pesar de tener al público en contra y de que el vínculo con los futbolistas no sea el ideal desde aquel famoso "off" que trascendió y quebró su relación con Enzo Pérez, el DT quiere seguir dando pelea desde el banco de suplentes y cuenta con el apoyo de su círculo íntimo. Ante esta situación, es importante la posición que tengan al respecto las principales figuras de la dirigencia: Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli.

Según informó el periodista Germán García Grova en TyC Sports, la postura del presidente, el vice y el manager de River es la de sostener al DT en su puesto. Pese al contexto desfavorable y los malos resultados (considerando el plantel y las aspiraciones del club), continúan confiando en el ciclo y le seguirán dando la oportunidad de mejorar el rendimiento del equipo.

Enzo Francescoli, manager de River, así como Brito y Patanian, banca la continuidad de Demichelis. (Foto: Télam)

Así las cosas, hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar este domingo en el Monumental, cuando el Millonario reciba a Sarmiento desde las 18.30 por la fecha 8 de la Liga. A la espera de que el recibimiento a Demichelis sea en el marco de un clima hostil, un triunfo sería lo único capaz de calmar un poco las aguas. Cualquier otro resultado, sobre todo una nueva caída, podría acrecentar la crisis todavía mucho más.