Video: fuerte silbatina al himno de Argentina en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección argentina Sub 23 comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de París y, como era de esperar, los fanáticos franceses no se olvidaron lo ocurrido en los festejos de la mayor tras ganar la Copa América y la primera reacción fue la de silbar el himno nacional de nuestro país que, además, fue puesto en una versión más rápida que la debida.

Mira el video

Apenas comenzó a sonar la música, y los futbolistas comenzaron a cantarlo, empezó a bajar una silbatina que marca la molestia de los galos no sólo por lo sucedido días atrás, si no que también por lo que pasó en el Mundial de Qatar 2022, algo que todavía no logran digerir pese al tiempo transcurrido.

Durante la entonación, los argentinos se mostraron sorprendidos por la elección de la música ya que esta iba a una velocidad mayor y esto generó que por momentos tengan que hacer silencio para saber qué estrofa cantar. De hecho, cuando terminó, Nicolás Otamendi le dijo algo a Gerónimo Rulli quien esbozó una risa irónica.

Luego, en un estadio con mayoría de marroquíes que en Qatar silbaron el himno francés, en cada movimiento de pelota del conjunto de Javier Mascherano también se escucharon también reprobaciones. Con el correr de los minutos esto fue cediendo y el protagonismo nuevamente fue de la gente que asistió para disfrutar del juego.