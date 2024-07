Los lapidarios memes sobre Borja y el flojo nivel de River ante el Tomba

River sigue sin convencer en el regreso a la competición por la Liga Profesional. Ante un mal rendimiento frente a Lanús, en el que al menos rescató un empate sobre el final, este miércoles volvió a jugar en un bajo nivel, con la diferencia de que esta vez sufrió una derrota.

Fue ante Godoy Cruz por 2 a 1 en Mendoza. De hecho el Millonario lo iba ganando con un nuevo gol de Miguel Ángel Borja que ya lleva ocho anotados de manera consecutiva. Pero el equipo no pudo sostenerlo y en una ráfaga le dieron vuelta el marcador. Durante todo el segundo tiempo tuvo la pelota pero no generó peligro en el arco rival y hasta pudo perderlo de contragolpe de no ser por Armani, que tapó dos o tres mano a mano clave.

El descontento de los hinchas de River y la admiración por el increíble nivel que sigue manteniendo el colombiano fue el epicentro de los memes en las redes sociales. Mirá los más destacados.

Borja sosteniendo la Michoneta a base de inventarse goles todos los partidos pic.twitter.com/YqoAEEmF0C — Fran (@frabigol) July 24, 2024

Borja apenas llegue al vestuario pic.twitter.com/0bxi7lj8ta — Fran (@frabigol) July 24, 2024

Borja en el River de Demichelis. pic.twitter.com/9jAuyI0uWH — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 24, 2024

OTRO GOL DEL MEJOR 9 DE LA HISTORIA DE RIVER, MIGUEL ANGEL BORJA



OCHO GOLES CONSECUTIVOS ??uD83CuDDE8uD83CuDDF4 pic.twitter.com/SUoMBX3uiL — Fran (@frabigol) July 24, 2024