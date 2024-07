La advertencia de Moneta a horas del debut de Los Pumas 7s en los JJOO: “Me preguntás por el candidato al oro y…”

En la horas previas a lo que será el debut de Los Pumas 7s en los Juegos Olímpicos de París, Marcos Moneta habló de las expectativas que tiene el plantel para esta cita y detalló cómo vive ser parte de este evento deportivo, como también de si se sienten candidatos a colgarse la medalla dorada.

El rugbier, que tiene a Messi tatuado y que es fanático de River, habló con diario Olé y dejó en claro que hay más de un candidato a quedarse con la presea más importante del certamen: "Justo hablaba con alguien del Comité Olímpico Argentino, y le dije que nunca me pasó de ver a tantos equipos al mismo nivel".

"Me preguntás cuál es el candidato a ganar el oro y te puedo nombrar seis equipos. Antes por ahí te decía Nueva Zelanda, Fiji y Sudáfrica, y ahora te sumo a Australia, Francia, nosotros… El Seven es malo porque dura sólo 14 minutos, si cometés un error al principio por ahí no podés remontar. Nuestro escenario es completamente distinto porque venimos de salir segundos en la gran final y primeros en la liga anual, pero Fiji quizás agarra a dos jugadores del XV, Australia también", agregó.

Luego, en la misma línea, reveló qué hará si gana la dorada: "Va a haber un segundo tatuaje. Es más, voy a hacerme uno muy parecido al de Messi. Me lo haría arriba del anillo, sería lo mismo pero con los Juegos que jugué: Buenos Aires, Tokio y París. Y no sé cómo lo voy a diseñar, por ahí pinte las medallas que gané tipo Neymar, que la tiene creo que en el muslo".

"Los Juegos Olímpicos son el torneo que todo atleta busca jugar, creo que es el máximo logro y el evento deportivo más grande del mundo junto al Mundial de fútbol o quizás un Grand Slam. Con solo decir que sos atleta olímpico se te infla el pecho", cerró.