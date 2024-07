Un futbolista de la Selección reiteró su sueño de jugar en River: "Esto viene de sangre"

Tras la coronación de la Selección argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024, los futbolistas disfrutan de sus días de relax antes de volver a la actividad en sus respectivos clubes. Uno de los que aprovechó para seguir viendo fútbol fue Nicolás González.

El polifuncional jugador, quien en la final ante Colombia ingresó en lugar de Lionel Messi, asistió al estadio Diego Armando Maradona para ver a Argentinos Juniors (club en el que debutó) y, posteriormente, se presentó en el Monumental para disfrutar de River (equipo del que es confeso hincha).

Mirá el video

Desde hace tiempo el zurdo confirmó su pasión por el Millonario. Enterados de esta situación, desde la Comisión Directiva del Millonario tomaron nota y lo invitaron a presenciar lo que fue empate entre el dueño de casa y Lanús, el pasado domingo, en Núñez.

En las últimas horas, se conocieron las declaraciones de Nicolás González ante los micrófonos del sitio oficial de River. “Es hermoso todo esto. Los reconocimientos, los saludos. Estoy muy agradecido al presidente, a ustedes por el cariño así que nada muy feliz“, comenzó.

Posteriormente, el futbolista de la Fiorentina reiteró su sueño de jugar para el Millonario: “Esto viene de sangre, no hay ningún problema, si lo tengo que decir lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River. Muchas gracias por el cariño de siempre. Algún día me encantaría usar esta banda“.