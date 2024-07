Los tres futbolistas que Martínez recupera en Boca para la revancha con Independiente del Valle

Este miércoles, desde las 21.30, Boca jugará un partido clave para lo que será su futuro en el segundo semestre de la temporada. Tras igualar sin goles en el encuentro de ida disputado en Quito, el Xeneize se verá la cara con Independiente del Valle en la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

En este contexto, y sabiendo que no puede utilizar a sus cuatro refuerzos debido al papelón dirigencial que no permitió inscribirlos oficialmente para esta instancia del torneo continental, Diego Martínez perfiló el once que saldrá desde el inicio con el objetivo de acceder de fase.

Cavani será titular este miércoles (Foto: Santiago Tagua / MDZ).

La buena noticia para el director técnico pasa por la posibilidad de recuperar a tres futbolistas que no estuvieron presentes en el partido de ida. Se trata de Cristian Lema (se recuperó de un desgarro), Pol Fernández (cumplió la sanción por acumulación de amarillas) y Edinson Cavani (faltó en la ida por molestias musculares).

De esta manera, Diego Martínez buscará la clasificación de Boca a los octavos de final con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Milton Delgado, Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En caso de igualdad en los 90 minutos, la serie se estirará a la definición por penales. Por su parte, el equipo que se imponga (sin importar el resultado), logrará acceder de fase, donde espera Cruzeiro en octavos de final.