Qué dijo el Ruso Zielinski tras el empate agónico de River ante Lanús: “Nos equivocamos, teníamos…”

River y Lanús protagonizaron un final de partido digno de disfrutar. Cuando parecía que el Granate aseguraba una victoria agónica con un gol en tiempo de descuento, apareció Miguel Borja para establecer el empate y tras el encuentro, Ricardo Zielinski analizó el partido y reconoció que un "detalle" los "privó de los tres puntos".

"Me parece que fue un partido parejo, nos equivocamos, teníamos el partido dos veces arriba. Es difícil jugar contra River. Me parece que hicimos un partido parejo y los detalles definieron el empate", dijo y reconoció qué faltó: "Un poco de concentración. En el primer tiempo River manejó la pelota en lugares donde no nos lastimaba. Prácticamente no había llegado".

Esto sigue el jueves en La Fortaleza, Grana de mi vida uD83CuDDF1uD83CuDDFB??



VAMOS LANÚS VAMOS uD83DuDC4A pic.twitter.com/OMzlH7Id0g — Club Lanús (@clublanus) July 22, 2024

"Es difícil, por ahí abrimos el marcador y, en una jugada desgraciada, otra vez tuvimos que ir a remarla. La encontramos y un detalle nos privó de los tres puntos. Nos ha pasado en otras oportunidades también, que en los últimos minutos no tuvimos la concentración necesaria. Pero también está la virtud del rival", agregó.

Luego, resaltó la reacción de River: "A veces pensamos que el rival no juega, que no tiene virtudes y no es así. Vinimos a jugar un partido, también como te deja el rival. Vos lo podés plantear de una manera y después el rival te supera en algunos lugares. Hicimos los cambios para ver si subíamos 10-15 metros en la cancha, creo que funcionó bien.

"Los cambios siempre se hacen buscando determinadas cosas, a veces salen, a veces no. Los últimos cambios fueron medianamente para tratar de que entre gente fresca, para sostener medianamente el partido, pero no pudimos", cerró.