Los tres dolores de cabeza que persiguen a Oldrá en Godoy Cruz

La derrota por 3-0 ante Racing en la reanudación de la Liga Profesional dejó un sabor amargo para Godoy Cruz, que aún no ha podido festejar ningún triunfo en lo que va del campeonato. De hecho, tras el tropezón en el Cilindro de Avellaneda, el Tomba quedó en el penúltimo escalón de la tabla de posiciones en compañía de Central Córdoba, aunque esta no es la mayor preocupación para el cuerpo técnico del Expreso.

Es que Daniel Oldrá tiene tres dolores de cabeza que lo persiguen desde hace varias semanas y que aún no puede resolver. Uno de los puntos más flojos del sábado fue el lateral izquierdo, puesto que era ocupado por Thomas Galdames hasta el inicio de la Copa América. El chileno fue vendido al exterior y el puesto lo ocupó Martín Luciano, de flojo rendimiento. Si bien se hablaba de que Elías Pereyra iba a ocupar ese sector, el Gato se inclinó por el ex Newell´s, una apuesta que no terminó dando resultados y que habrá que retocar para medirse frente a River.

Godoy Cruz tiene tres puntos claves para mejorar. (Prensa CDGCAT)

El segundo dilema pasa por el centrodelantero, un puesto que le ha generado grandes inconvenientes a Godoy Cruz desde principios de año. En el partido ante Racing, quien formó parte del once inicial fue Martín Pino, futbolista que hace tiempo atrás era el cuarto delantero en la lista. Tras la baja de Tomás Badaloni (vendido a México), la lesión de Nahuel Ulariaga y el momento irregular de Salomón, Oldrá jugó sus fichas por el ex Instituto, que no pudo responder.

El último inconveniente para el Tomba pasa por la calidad de jugadores que perdió luego de las transferencias de Hernán López Muñoz (MLS) y Tomás Conechny (España), dos hombres claves en la creación de juego y la llegada al área rival. Hasta el momento, el Expreso no ha podido encontrar un reemplazante para sus dos figuras, aunque sueña con quedarse con Gonzalo Ábrego, que volvió del fútbol italiano y ahora podría meterse en la línea de volantes junto a Bruno Leyes, Indio Fernández y Vicente Poggi.