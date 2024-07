La carta del atleta Germán Chiaraviglio en la que confiesa su dura enfermedad, a días de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y el garrochista argentino Germán Chiaraviglio, de 37 años, lo sabe mejor que nadie. Con nostalgia y a solo cuatro días de la ceremonia inaugural, publicó un extenso y emotivo mensaje en redes sociales dando a conocer una triste noticia: dio detalles de la enfermedad renal que transita y que cambió su vida en los últimos meses, y a raíz de la cual se perderá los que hubiesen sido sus cuartos Juegos Olímpicos.

“En breve empiezan los Juegos Olímpicos y me dieron ganas de escribir estas palabras… Luego de ganar mi medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, comenzó uno de los peores momentos que me tocó vivir”. Así comenzó el argentino su carta en su cuenta de Instagram. “Luego de algunos dolores de cabeza, empiezo a consultar y con estudios complementarios me indican que tengo una insuficiencia renal grave”, continuó.

La foto que subió el argentino para extender su mensaje. (Foto: @gerchiara)

El santafecino participó de las Olimpíadas de Beijing 2008, donde no obtuvo marca luego de tres nulos, de Río 2016, donde acabó undécimo, y de Tokio 2020 (disputado en 2021 por la pandemia de Covid-19), donde debió retirarse antes de su debut tras dar positivo de coronavirus. París 2024 le generaban a él y al atletismo argentino muchas expectativas, sobre todo luego de que Chiaraviglio obtuviera la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Pero su salud lo forzó una realidad sumamente distinta.

“En ese momento se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente, de sentirme un atleta fuerte y “sano”, pasé a sentirme alguien con una patología y débil físicamente (y claro, a partir de ahí también emocionalmente). Como si en un segundo me transformara en otra persona. Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas. Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internación, obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano”, reflexionó.

¡MEDALLA PLATEADA PARA GERMÁN CHIARAVIGLIO! uD83EuDD48

Segundo puesto para el argentino en salto con garrocha, que suma una presea más para el atletismo nacional uD83DuDC4F#PanamericanosEnTyCSports pic.twitter.com/16MXA6zILZ — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 5, 2023

Deportistas como Sebastián Crismanich (oro en taekwondo en Londres 2012), el regatista Santiago Lange (oro en Río 2016) o el referente de Los Pumas 7s Gastón Revol le dejaron su mensaje de apoyo. Además de su esposa y seres queridos. “En todo este tiempo intenté seguir entrenando, a veces más, a veces menos, era muy difícil enfocarme, estaba muy afectado y no podía rendir como pretendía”, continuó el texto. “Lo único que sí tenía claro era que moverme era siempre mejor que no hacerlo. Aun así, costaba mucho. Luego de comenzar un tratamiento con muchas pastillas, y algunos efectos secundarios lógicos que me anticiparon, estoy queriendo ordenar un poco todo”.

Germán Chiaraviglio es el mejor representante argentino de salto en garrocha de la historia y había conseguido su clasificación a París 2024 al estar entre los mejores 32 de la calificación de World Athletics. Entre sus mayores logros están dos medallas de oro en los Mundiales de Atletismo Juveniles de 2003 y 2006, respectivamente; tres medallas de plata en los Juegos Panamericanos de 2015 y 2023 y en el Mundial Juvenil de 2004; y dos terceros puestos en la Copa del Mundo de Atletismo, en Grecia 2006, y en los Juegos Panamericanos de 2007.

Chiaraviglio con su esposa Pía y su hija Ámbar. (Foto: @gerchiara)

Finalmente, el argentino terminó su mensaje de la siguiente manera. “¿Qué vendrá? ¿Cómo será? No solo desde la salud, sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años. No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento de transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo”. Y le dedicó unas palabras a su familia por el apoyo: “Gracias infinitas a toda mi familia y amigos, en especial a Pía y Ámbar que día a día me hacen la vida más feliz. No es un final ni un comienzo, es un capítulo más de mi historia, la que sigo escribiendo día a día”.