El audio del VAR en la jugada que todo River pidió penal: por qué no lo cobraron

Este domingo River Plate y Lanús igualaron 2-2 en el Más Monumental por la sexta fecha de la Liga Profesional. Más allá del resultado y de los numerosos cuestionamientos que hicieron los hinchas millonarios al planteo de Martín Demichelis, hubo una jugada en el último tramo del partido que generó mucha polémica y podría haber cambiado el marcador final.

Promediando la media hora del segundo tiempo, a los 28 minutos, con el encuentro 1-1, Santiago Simón atacaba por la banda derecha y entraba al área cuando Abel Luciatti le cortó el avance desviando la pelota con su mano al caer mientras lo estaba marcando. Todo Núñez reclamó penal, pero el árbitro principal, Fernando Rapallini, consideró que no era sancionable. Y se generó mayor revuelo cuando no pudo ir a revisar la incidencia en las pantallas ya que la señal del VAR no funcionaba en ese momento.

Sin embargo, este lunes se dieron a conocer los audios oficiales del videoarbitraje durante la jugada polémica. En los mismos, se escucha el diálogo que mantuvo Ariel Penel, máxima autoridad de la cabina, con el juez de cancha a partir del cual se reafirmó la decisión inicial.

Mirá el video

"¡Pega sin querer cuando cae, es posición natural!", se lo escucha gritar a Rapallini inmediatamente después del contacto, mientras Paulo Díaz se le ensimismaba para reclamar la pena máxima. "Coincido, es una posición natural", fue lo primero que le dijeron desde el videoarbitraje tras el vistazo inicial, a lo cual procedieron a revisar las repeticiones.

Luego de unos instantes de verificación, Penel finalmente confirmó la decisión del juez principal. "Es mano no sancionable. Es mano de apoyo y acompaña el movimiento del cuerpo", fue la sentencia final. De este modo, River perdió la posibilidad de adelantarse en el marcador y apenas pudo rescatar un empate agónico frente a Lanús en su cancha y ante su público.