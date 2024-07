La increíble sentencia de una figura de Colombia sobre la final perdida: “Argentina salió a…”

El pasado domingo, la Selección argentina se consagraba campeona de la Copa América 2024 tras vencer a Colombia 1-0 en la final con gol de Lautaro Martínez en tiempo extra. A una semana del decimosexto título sudamericano de la Albiceleste, lo acontecido durante el partido decisivo en Miami sigue generando repercusiones a lo largo y ancho del continente.

Uno de los protagonistas del combinado cafetero concedió una entrevista con la señal de ESPN de su país en la que habló de lo que fue la actuación en Estados Unidos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Se trata de Jhon Córdoba, delantero de 31 años quien jugó los seis partidos de su Selección en la Copa, en los que convirtió dos goles y dio una asistencia.

En un momento de la nota, fue consultado acerca de lo que sucedió en el campo de juego del Hard Rock Stadium, a lo que él respondió con una sorprendente apreciación: "Ellos creo que salieron a buscar los penales. Se encontraron con el gol a último momento", sentenció de manera increíble.

"Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina", añadió para complementar su análisis. Además, anteriormente había comentado las sensaciones con la que se había quedado tras el partido: "En el momento teníamos ganas de ganar. Sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación".

Córdoba había protagonizado una jugada polémica en la que, promediando los 70 minutos con el marcador aún 0-0, Alexis Mac Allister lo había hecho caer en el área tras moverle la pelota, situación por la que Colombia reclamó pena máxima, pero fue desestimada por el juez principal Raphael Claus. "Lo del penal lo vimos todos. Era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas", opinó el delantero al respecto.

En ese sentido, insistió: "Para mí fue penalti, obvio. Creo que, si lo hubieran visto desde otra perspectiva, hubiera cambiado el partido. Ese es el fútbol. Cada uno tiene sus decisiones y hay que aceptarlo". Sin embargo, más allá de señalarlo, no expresó mayores resentimientos y dio a entender que no renegaba del resultado final: "Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie", concluyó.