La sorpresiva respuesta de Demichelis sobre si se viene “un River más defensivo”: “No descarto jugar con…”

Martín Demichelis habló durante la presentación de los nuevo refuerzos de River y dejó varios títulos. Se refirió a la posible llegada de Iker Muniain y también sobre el sistema de juego que utilizará en este segundo semestre. De hecho, ante la pregunta de que si con los nuevos centrales que llegaron (Gattoni y Gómez) podría jugar con línea de tres en el fondo, fue claro y sincero.

Mirá el video

"Todos los sistemas los analizo en base a lo que considero lo mejor y oportuno para sacar el próximo partido adelante. No descarto jugar con línea de cinco y hay veces que el presente de cada jugador te hace pensar qué es lo más conveniente. Ayer (jueves) realizamos una práctica de fútbol y fue sorprendente que no haya un equipo por encima del otro”, dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Los principios de River no los vamos a cambiar: ser protagonistas y saben que me gusta el fútbol de posesión para someter al rival a defenderse. A raíz de eso nos hemos hecho fuertes y buscaremos ser un equipo intenso que lo haga bien, con los principios de River".

"Me encontré con un plantel con energías renovadas. Hubo una mejoría marcada en el segundo amistoso y es esperanzador lo que se nos viene y ojalá el domingo podamos hacer un gran partido. Estamos trabajando muy bien, los chicos están predispuestos al grupo y a adaptarse. Como entrenador estoy contento con lo que tengo para pelear los objetivos hasta fin de año", continuó.

Además expresó que no descarta la chance de que "puedan jugar juntos Adam (Bareiro) y Miguel (Borja)" y se refirió al rumor de que Muniain podría sumarse al plantel: "No me gusta jugar con la ilusión de los nombres y las personas. De cuestiones hipotéticas no me gusta hablar, no cuenten conmigo para eso. El mercado es largo y hasta fines de agosto el club estará pendiente".

"Hemos incorporado a Fede (Gattoni), Adam (Bareiro), Jeremías (Ledesma), Franco (Carboni) y Felipe (Peña Biafore). No solo grandes talentos, grandes jugadores sino grandes personalidades. Con una gran capacidad de adaptación e integración, curiosidad y aprendizaje. Es eso lo que nos despierta día a día la ilusión y la emoción para lo que viene", cerró.