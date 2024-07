La frase del presidente de Benfica sobre Di María que hará mucho ruido en Rosario: "Como pasó hace un año..."

El futuro de Ángel Di María sigue sin resolverse, aunque en Portugal ya lo saben. En las últimas fue el presidente del Benfica, Rui Costa, quien habló al respecto y lanzó una verdadera bomba que seguramente explotará en Rosario. El titular de la institución lusa fue claro y terminante.

"Sigue en el Benfica, ya está anunciado, Di María seguirá en el Benfica. Y como pasó hace un año, cuando Di María estaba en el Mundial y luego volvió para firmar un contrato, lo mismo pasará ahora. Di María es jugador del Benfica y eso está fuera de discusión”, aseguró en una rueda de prensa que reprodujo el diario local A Bola.

En los últimos días, Fideo salió al cruce de algunas publicaciones realizadas por medios partidarios del club, quienes habían sacado a la luz que no estaría presente en el Gigante para ser reconocido por la obtención de la Copa América, algo que ocurrió con Giovani Lo Celso quien recibió una plaqueta minutos antes de que se dispute Central-Sarmiento.

"Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias”, escribió como respuesta a la publicación, que contaba una supuesta negativa de Di María. Por el momento no ha pronunciado al respecto y los hinchas de Central están pidiendo que lo haga para saber qué decisión tomará.

Al respecto, su mujer contó que "hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América, fue muy fuerte todo lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20, le llueven ofertas como a los 23...”. Los próximos días, entonces, sabremos cómo termina esta novela.