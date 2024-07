El compañero de Messi en Inter Miami que reveló su fanatismo por River: “Veremos si algún día puedo vestir la Banda”

Inter Miami se ha ganado un lugar en el corazón de los futboleros argentinos desde la llegada de Lionel Messi, pero dentro del plantel que conduce Gerardo Martino hay otros argentinos que están dejando su huella en la MLS. Una de las grandes promesas del club estadounidense es Bejamin Cremaschi, quien nació en norteamérica pero sus padres son mendocinos.

El volante, de 19 años, se ha transformado en uno de los socios del astro argentino y en las últimas horas reveló no solamente su fanatismo por River, si no que también expresó que desea ponerse esa camiseta. En diálogo con ESPN, reveló: "Mi viejo es hincha de River, y me trasmitió la pasión. Cada vez que puedo lo miró. Veremos en el futuro si algún día puedo vestir la banda".

Cremaschi con Messi en Inter Miami.

En total, Cremaschi disputó 53 partidos con la camiseta de Inter Miami, en los que convirtió cinco goles y otorgó siete asistencias. Compartió la cancha en 19 oportunidades con el capitán y tan solo perdieron dos encuentros. Además, asistió la Pulga en su tanto ante New York Red Bulls el 26 de agosto de 2023, en lo que fue su estreno en la MLS.

Benjamín, que tuvo su estreno con la selección de Estados Unidos en septiembre de 2023 en un amistoso ante Omán, nació en Miami y siguió los pasos de su padre, aunque prefirió el fútbol en lugar del rugby. Es que Pablo jugó en el club Los Tordos de Mendoza y disputó seis partidos internacionales con Los Pumas.

La familia se instaló en esa ciudad en el año 2001, Benja nació en 2005, y se sumó a las filas del equipo de David Beckham donde con apenas 17 años firmó contrato para convertirse en el quinto jugador de la Academia de la institución en volverse profesional.