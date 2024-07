Mac Allister reveló un feo momento antes de la final con Colombia: “Me recontra calenté”

En la previa de la dura derrota de Argentinos ante Tigre, el club reconoció a dos hombres de la casa por la obtención de la Copa América en Estados Unidos: Nicolás González y Alexis Mac Allister. Los jugadores de la Selección argentina fueron ovacionados y el Colo, minutos antes del homenaje en La Paternal, recordó un mal momento que vivió en la final.

Mirá el video

Es que su familia, como la de otros compañeros, estuvieron más de dos horas sin poder ingresar al Hard Rock Stadium de Miami y reveló cómo lo vivió desde el vestuario: "Lo del otro día con mi familia fue un momento de mucho nerviosismo. Escuchaba que las puertas estaban cerradas y yo estaba hablando con mi novia hasta que dejó de responderme porque se quedó sin señal".

"Nadie me respondía, hasta que me recontra re calenté porque veía que nadie me ayudaba y yo no me podía comunicar con mi familia, y decidí salir a la puerta, y ahí estuve como 20 minutos intentando llamar a mi novia, mi mamá, mi papá y no recibía nada. Hasta que me contestaron y les dije dónde los iba a estar esperando para entrar", contó.

Además, agregó: "Pero cuando llegaron, verlos con 35 grados, habían estado dos horas y media afuera del estadio, abajo del sol, llegaron y eran agua, todos transpirados, mi novia llorando, otras familias llorando. Y ahí te pones a pensar cómo enfocarte en un partido así, de hecho el cuerpo técnico se me acercó para saber si estaba bien".

"La tranquilidad la encontré cuando empezó el partido. En el calentamiento al verlos me tranquilizó un poco, pero cuando sonaron los himnos, ya me enfoqué en el partido", cerró en diálogo con Urbana Play.