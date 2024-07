La fuerte advertencia del Kun Agüero a la AFA sobre las SAD en el fútbol argentino: "¿Están cagados porque...?"

Tras la coronación de la Selección argentina en la Copa América de Estados Unidos, volvió a instalarse la polémica en torno a la Sociedades Anónimas Deportivas. En los últimos días el Gobierno Nacional dio luz verde para el ingreso de estas empresas a través de una resolución de la Inspección General de Justicia.

En este contexto, quien volvió a expresarse sobre esta situación fue Sergio Agüero. El Kun, en diálogo con el streamer Coscu, se refirió a esto y no tuvo pelos en la lengua a la hora de reflejar su postura con respecto a la llegada de los capitales privados a las instituciones.

Mirá el video

"Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas. Se vienen cosas picantes. Como ustedes saben, muchos me matan. A mi me da igual, porque yo puedo opinar como todos los demás. Pareciera que no se puede opinar. Yo opino y punto, al que le guste bien y al que no mala suerte", comenzó el exjugador del Manchester City.

Posteriormente, Agüero añadió: "El capital privado va a beneficiar. Pero está mal explicado. Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío...".

Para finalizar, sentenció: "Listo. Pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida. ¿Qué pasa, tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios. ¿Qué está pasando? Cuidado porque empiezo a hablar...".