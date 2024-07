Diego Martínez sorprendió en la práctica de Boca con el equipo que paró pensando en Defensa

Tras un irregular arranque en la Liga Profesional, Boca volverá a decir presente a nivel local luego de lo que significó el parate por la Copa América. En sus primeras cinco presentaciones, el Xeneize logró sumar siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y un par de derrotas.

Este domingo, a partir de las 20, el equipo de Diego Martínez se verá las caras con Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello. El Halcón no ha ganado en lo que va del certamen (empató tres y perdió dos) y buscará su primera victoria, la cual le permitiría alcanzar a su rival de turno en la tabla Anual.

Pensando en lo que será su viaje a Florencio Varela, el director técnico de Boca realizó una práctica formal de fútbol en la cual sorprendió con el equipo que paró para los titulares. Quien estuvo presente en el lateral izquierdo de la defensa fue Frank Fabra. El colombiano no es titular desde el 12 de mayo (vs Atlético Tucumán) y no suma minutos desde el 2 de junio (ante Platense).

Fabra se movió junto al equipo titular en el entrenamiento de este viernes en Ezeiza.

Esto no quiere decir que será de la partida en la visita a Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que aún resta que se desarrolle el entrenamiento de este sábado. Lautaro Blanco, el dueño de dicha posición, tuvo descanso después de disputar los 90 minutos en la altura de Quito.

Las molestias físicas de Marcelo Saracchi, quien al parecer se habría desgarrado (aún resta el parte médico oficial que lo confirme), hacen que Fabra gane lugar en la consideración de Martínez. Ante la ausencia del titular indiscutido y de su principal alternativa, el colombiano se ilusiona con volver a saltar al verde césped.

En este contexto, el DT de Boca afrontó el entrenamiento en Ezeiza con: Javier García; Dylan Gorosito, Mateo Mendia, Gary Medel, Frank Fabra; Belmonte, Pol Fernández, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Brian Aguirre.