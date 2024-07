A la Bruja Verón le hicieron elegir a Maradona o Messi y no dudó

Juan Sebastián Verón fue invitado por una reconocida tarjeta de crédito para ver la final de la Copa América y compartió un particular momento con el influencer Beta Mejía, quien le realizó varias preguntas en un divertido ping pong. La primera fue "¿Messi o Maradona?, empecé duro", le dice y la Brujita no dudó: Maradona.

Pero no quedó todo ahí ya que luego fue agregando leyendas del fútbol, entre ellas Ronaldo Nazário, el Pibe Valderrama, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Ángel Di María y a él mismo, pero siguió poniendo al fallecido ídolo por delante de todos.

Después le pidió que forme un once ideal y Verón tampoco pensó demasiado: Gianluigi Buffon; Javier Zanetti, Fabio Cannavaro, Nicolás Otamendi, Roberto Carlos; Fernando Redondo, Zinedine Zidane; Diego Maradona; Lionel Messi, Hernán Crespo y Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho'.

La Brujita tuvo una relación muy especial con Maradona. El astro fue quien lo defendió tras ser señalado por la eliminación de la Selección en el Mundial de 2002 y hasta pidió que los hinchas lo aplaudan cuando decidió convocarlo. En una charla en ESPN, Verón expresó que le hubiese encantado tener una última charla con el "10".

"Para los jugadores de nuestra época y para mí en particular, llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Nosotros nos levantábamos para ver al Napoli. Me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, fue difícil y también hubo en el medio una recomendación de ‘mirá que ya no es más él’, y bueno, no se pudo“, contó con tristeza.