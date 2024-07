Independiente Rivadavia volvió al triunfo ante Gimnasia con el debut de Villa

Independiente Rivadavia reanudó su participación en la Liga Profesional 2024 con un triunfo ante Gimnasia y ESgrima (La Plata), por la sexta fecha del torneo. El equipo de Martín Cicotello alcanzó el triunfo con tanto de Lautaro Nicolás Ríos, a los 37 minutos de juego.

Gimnasia terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Yonathan Cabral a los 55 minutos del segundo período.

Independiente Rivadavia venció a Gimnasia en un partido con polémicas extradeportivas, ya que a los siete minutos del segundo tiempo, algunos miembros de la barra brava del equipo local treparon el alambrado y se metieron a la cancha, ante la nula reacción de la seguridad privada del estadio.

A los 37 minutos del primer tiempo, llegó el único gol del partido: un lateral rápido de Luciano Gómez le llegó al delantero colombiano Sebastián Villa, quien puso el centro al área y Ríos conectó de volea para enviar el balón a la red.

El encuentro siguió bajo el dominio del local ya que, aunque tenía mayor posesión de la pelota, no podía hacer pie en el partido. Su mediocampo no conseguía manejar la pelota y, en los minutos de adición, se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Cabral a instancias del VAR por un cabezazo que le propinó al capitán de Independiente Rivadavia, Franco Romero, cuando la pelota no estaba en juego.

De esta manera, la Lepra" llega a diez puntos y se pone a un punto de distancia de Riestra, en la lucha por la permanencia por promedios. Por su parte, la derrota de Gimnasia lo mantiene también con diez unidades en el torneo actual.

