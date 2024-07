Eduardo Domínguez, lapidario tras la eliminación de Estudiantes en Copa Argentina: “No estuvimos a la altura mentalmente de…”

Estudiantes de La Plata, defensor del título, quedó eliminado de la Copa Argentina al perder con Central Córdoba de Santiago del Estero (2-1) en los 16avos de final, por lo que no podrá revalidar su título tras ganar la última edición. Rodrigo Atencio, anotó el doblete para el Ferroviario, que en octavos jugará frente a Newell's. Pablo Piatti, descontó para el Pincha.

Luego del partido, Eduardo Domínguez no ocultó su fastidio y fue durísimo con sus jugadores: "No estuvimos a la altura mentalmente de lo que es el partido, de lo que es Copa Argentina. El rival lo hizo bien, jugó una final y nosotros no. No la jugamos como una final, como el que gana hoy sigue, el que gana hoy pasa".

"Nos acordamos tarde. Sabíamos que iba a suceder eso y nos costó. Lamentablemente hay que dar vuelta la página, se nos corta otro torneo, otra posibilidad, y tenemos que seguir. Para prevenir, tenemos que estar a la altura de lo que se nos va a exigir. Pero para eso es día a día, en el entrenamiento, en la concentración. Si te sentís realmente ganador lo tenés que demostrar", agregó.

Además, en la misma línea, reflexionó: "Uno inicia el año queriendo ganar, y clasificarse a la Copa Libertadores del otro año. Nosotros lo hicimos muy pronto, no solo que ganamos sino que clasificamos. Si queremos competir en la final que nos queda a fin de año tenemos que pelear este torneo, es una obligación que tenemos que tener como plantel".

Tras este duro golpe deberá enfocarse en la Liga y el Trofeo de Campeones. Hoy está en mitad de tabla con apenas 7 puntos en cinco fechas. Se encuentra a seis de los punteros y ganó apenas dos partidos de nueve, con dos empates y cinco caídas. Buscando la rápido recuperación, recibirá al Tatengue el domingo en La Plata desde las 17.15.