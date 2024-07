Diego Martínez reveló una fuerte frase de Chiquito Romero tras el grave error de la dirigencia: “Me dijo ‘no te quiero ver con…’”

Diego Martínez, con el pecho inflado por la performance que mostraron sus dirigidos, dijo presente en conferencia de prensa. A su lado estuvo Luis Advíncula, uno de los referentes de Boca. En su diálogo con los medios de comunicación, el DT se expresó al respecto del papelón sufrido con los refuerzos y, además, reveló la charla que tuvo con alguno de sus caudillos.

Sobre el grosero error de los directivos de la institución, el DT manifestó: "Obviamente es una situación que ninguno de los que somos parte de la institución nos gusta estar viviéndola. Pero todos somos parte. Ante situaciones en la vida donde uno tiene dificultades hay dos respuestas".

A la hora de ejemplificar su postura, Diego Martínez comenzó: "O te quedas lamentándote y buscando responsabilidades, que eso no existe por parte nuestra porque todos somos parte de Boca Juniors. Acá todos somos responsables cuando ganamos y cuando perdemos".

"La otra opción es mirar para adelante y tratar de sacar adelante la situación adversa. Pertenecemos a una institución que es muy grande y no nos podemos detener en lo que pasó. Es mirar adelante y afrontar, Es tener este tipo de líderes que tenemos en el plantel", completó el DT de Boca.

A la hora de revelar el diálogo que mantuvo con los referentes del plantel, expresó: "Es tener un Luis Advíncula que hace una semana me dijo 'vos quedate tranquilo que yo voy a estar y voy a poner la cara'. Es tener a Marcos Rojo que se tira de cabeza en la pelota parada. Es tener a Sergio Romero que me dijo 'no te quiero ver con cara mala. Levantá la cabeza que mañana vamos a hacer un buen partido'".

"Entonces, cuando vos tenés ese tipo de jugadores, no hay tiempo para mirar absolutamente nada. La verdad que es la sensación más reconfortante que uno puede tener como entrenador y nosotros como cuerpo técnico", sentenció Diego Martínez, quien infló el pecho por sus futbolistas.