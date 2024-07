Cicotello reveló el aspecto destacado del juego de Villa tras su debut en la Lepra: "Lo que le aporta al equipo es..."

La última victoria de Independiente Rivadavia como local fue el 3 de febrero ante Huracán, cuando el entrenador era Rodolfo De Paoli. Por ende, el triunfo de este jueves en el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional, ante Gimnasia de La Plata, fue el primero desde que lo dirige Martín Cicotello, que coincidió con el primer partido de Sebastián Villa.

En conferencia de prensa, el entrenador se mostró conforme con rendimiento y rescató justamente este el resultado. "Estábamos con mucha ansiedad por lograr este resultado, sobre todo de local que no se nos venía dando. Creo que el equipo desarrolló un partido correcto con un muy buen primer tiempo, después quizás el segundo tiempo fue un poco más trabado, más accidentado y defendimos más atrasados, creo que también por mérito del rival que es un equipo que juega bien y tiene su idea muy clara. Pero creo que no hemos sufrido sobresaltos y los futbolistas desarrollaron un partido muy comprometido en todos los aspectos. El triunfo es merecido, sobre todo por el trabajo que han realizado como equipo y como grupo", señaló.

Villa debutó con una asistencia. (Foto: Santiago Tagua / MDZ)

El triunfo se dio en el marco del debut de varios de los refuerzos que tuvo el plantel para este semestre. "Los vi evolucionando a todos. Hay muchos nuevos en el plantel. Hasta Fernando (Romero) que llegó hace muy poquitas horas y se acopló enseguida. Tenemos una base que ya viene trabajando y está muy comprometida en construir un proyecto en este club y el que viene tiene que adaptarse. Ellos lo reciben de la mejor manera, pero más allá de eso los he visto bien y creo que es fruto de todo lo que han trabajado en la pretemporada. Es el primer paso, ya tenemos que pensar en el martes y seguir construyendo rendimientos importantes para que vengan resultados", agregó.

En el marco de esos refuerzos, habló justamente de Sebastián Villa, que hizo su debut en Independiente Rivadavia. "Lo vi bien. Estuvo en el nivel de sus compañeros. Lo que le aporta Sebastián al equipo es mucha jerarquía, mucho desequilibrio ofensivo. Tiene capacidad para resolver situaciones de uno contra uno, pero también es el equipo el que lo pone en situaciones donde él pueda desarrollar todas las virtudes que tiene. Tuvo algunas opciones de gol, fue desequilibrante por momentos y creo que realizó un buen partido, pero como todo el equipo. No me gusta hablar individualmente", reconoció.

Luego, fue consultado sobre los incidentes que se produjeron en el segundo tiempo y hicieron que el encuentro se demore por más de 10 minutos. Sobre cómo repercutió en el juego, señaló: "Son situaciones inesperadas para todos. Por suerte se resolvió sin mayores incidentes. No voy a hablar de esos temas porque no me corresponden. Sí te puedo responder que intentamos mantener el foco con los futbolistas. No es fácil, cuando se para el partido por tanto tiempo, ni para el rival ni para los propios y puede ser que haya habido una baja de tensión en la competencia. Pero cuando empezamos de nuevo a jugar y el partido volvió a agarrar ritmo, volvimos a tener opciones de gol. Pero las cosas que suceden son incontrolables. Uno siempre quiere que estas cosas no sucedan pero en Argentina pasan".