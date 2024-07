Sin Juegos Olímpicos en París: Pablo Chacón habló sobre la cruda realidad del boxeo argentino

Pablo Chacón "El Relámpago", es considerado uno de los más grandes boxeadores que dejó Argentina. Mendocino y lasherino, Chacón obtuvo la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Después, en el 16 de junio de 2001, se consagró campeón mundial de los plumas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Budapest tras vencer al local István Kovacs. A lo largo de los años se consolidó como uno de los mejores de su categoría. Pablo Chacón habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre su carrera profesional y profundizó sobre el estado del boxeo en la actualidad.

El ex campeón se retiró hace más de 15 años, aunque sigue manteniendo contacto estrecho con el deporte. A pesar de haber colgado los guantes, Chacón mantiene muy viva su relevancia. Después de todo él fue el último boxeador argentino en ganar una medalla olímpica: "Tristemente soy el último otra vez y ya van a ser 28 años". Mantiene un gimnasio en Las Heras desde el año 2003, en donde enseña la disciplina a las nuevas generaciones.

La realidad actual del boxeo en Argentina es muy amarga. A pesar de ser la disciplina que más medallas le ha dejado al país, esta vez no estará presente en próximos Juegos Olímpicos, "es muy malo para mi deporte que por primera vez el boxeo no vaya a estar presente en 100 años". Los técnicos ahora presentes en la selección son Omar Narváez y Fabricio Nieva. "Ellos están a cargo. El año pasado vinieron dos o tres pibes que andaban muy bien. Venían trabajando con ellos desde el 2015, pero se fueron al campo profesional y no quisieron volver a la selección. No es fácil mantener a los chicos".

Al profundizar sobre los jóvenes boxeadores, Chacón dijo que "estaban en la selección y no cobraban. No tenían becas. Yo tuve hasta el año pasado a dos boxeadores: Joel Mafauad y Abraham Buonarrigo. Estuvieron dos años en la selección argentina, ya eran profesionales, pero ellos quisieron jugársela para tratar de clasificar para la Olimpiada porque ahora los profesionales sí pueden entrar a los torneos continentales. Aun así estuvieron dos años sin cobrar un peso y sin pelear como profesionales".

Respecto a la dificultad para clasificar en los Juegos Olímpicos, el ex boxeador comentó que "se complicó hoy. Antes los preolímpicos eran por cada continente. Entonces yo salí campeón sudamericano Preolímpico en el 96 y clasifique para las Olimpiadas como medalla de bronce como el mejor de Sudamérica. Hoy creo que está más complicado. Está difícil". En la actualidad es necesario llegar lejos en otras competiciones internacionales para clasificar. La última fue el 2º Torneo de Clasificación Mundial de Boxeo 2024 en Bangkok, Tailandia. "Había 70 boxeadores por categoría. Era muy difícil, había que hacer seis peleas en 12 días para clasificar a las Olimpiadas".

"El sistema que implementan ahora los chicos que están en la selección para lograr un sueldo y foguearse tienen que primero ganar una medalla. Pero es muy complicado, no somos un deporte de deportistas pudientes. Venimos de abajo".

De todas formas Chacón tiene esperanza: "Yo tengo mucha fe en el boxeo mendocino y en esta chance que viene. Hablé con los técnicos de la selección y el secretario de deporte de la provincia Federico Chiapetta". Van a traer a los técnicos de la selección para "tratar de seleccionar chicos acá, en lo que es Cuyo". El evento incluiría a las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza. "Hay materia prima. Yo creo que en la Argentina tenemos mucho talento en todos los deportes", cerró.

