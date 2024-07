El descargo 2.0 de Maluma tras su video en la final de la Copa América: "Vi por ahí que..."

La Selección argentina, gracias al gol de Lautaro Martínez en el complemento del tiempo extra, se impuso a Colombia por 1-0 y se coronó como bicampeona de la Copa América. Tras el partido, en las redes sociales, comenzó a circular un video que tiene como principal protagonista a Maluma.

El artista colombiano, que vivió el encuentro entre argentinos y cafeteros desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium de Miami, se mostró eufórico y cantando de cara a los hinchas argentinos, con quienes tuvo un picante cruce de palabras en medio del cotejo.

Mirá el video

Para comenzar, Maluma manifestó: "Quiero saludar al equipo colombiano por ese esfuerzo, por esa entrega. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no lo cambiaría por nada del mundo. Y, por otro lado, al pueblo argentino, le envío un abrazo muy grande, felicidades".

"Y vi por ahí que yo estaba peleando. No crean eso, es mierda. No crean en todo lo que ponen por las redes sociales, yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso para mi gente, la de Colombia, que se pararan y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil", añadió el artista.