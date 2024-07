Video impactante de Messi: así fue el momento en que se dobló el tobillo

La imagen de Lionel Messi llorando tras salir de la cancha durante la final de la Copa América, recorrió el mundo. El astro no pudo continuar sobre el terreno de juego por un fuerte dolor en su tobillo derecho y se espera conocer la gravedad de su lesión para saber cuánto tiempo deberá estar afuera.

Mirá el video

"Tenía el tobillo a la miseria. No podía más y él, como no quiere dejar al equipo, siguió jugando", dijo Lionel Scaloni para explicar el motivo de su salida y se viralizó un video donde se observa cómo se produce esta situación. En las imágenes se nota cómo se le dobla el pie de apoyo hacia afuera cuando intenta lanzar el centro.

Tendido en el suelo, con gestos de dolor, fue atendido por el cuerpo médico por varios minutos pero se levantó y decidió volver al campo de juego aunque se lo notaba incómodo. Sin embargo, en el complemento, corrió a Luis Díaz para quitarle el balón, se resbaló y pisó nuevamente mal con el mismo pie.

Johan Mojica, futbolista colombiano, se acercó rápidamente para ayudarlo y, segundos después, el médico de la Selección pidió el cambio. Fue la primera vez que Messi sale reemplazado en una final con la Selección, algo que no había sucedido siquiera en otros partidos decisivos.

"Él siente que abandona al equipo y otro hubiera salido, pero al momento. Él siguió jugando. Por eso cuando la gente piensa que no quiere salir es porque es egoísta y no quiere salir pero es porque no quiere abandonar al equipo, es la realidad. Siente que el equipo confía mucho en él y que cuando sale el equipo se resiente, es la realidad", dijo Scaloni sobre su salida.