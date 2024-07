Néstor Lorenzo apuntó contra el juez brasileño tras perder la final ante Argentina: “El árbitro no nos permitía tener…”

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección colombiana, aseguró que "de los dos finalistas (de la Copa América) uno está marcando una época (Argentina) y el otro recién empezando", y apuntó a la actuación del árbitro, Raphael Claus por situaciones que se dieron tanto en el campo, como en la previa del encuentro, como también el tiempo de descanso entre un tiempo y el otro.

“Hubo cosas raras para los dos, repercutió para ambos. Pero cuando pasan este tipo de cosas lo sufren más aquellos que no tienen experiencia en este tipo de encuentros, Creo que nos pasó factura todo lo que ocurrió en la previa”, sostuvo el subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial 1990.

Luego, en la misma línea, agregó: “Uno quería tener intensidad y el árbitro no lo permitía, pero eso lo deberían decir ustedes (periodistas). También habría que tener una coherencia, cómo puede ser que a veces se jueguen alargues y otras veces no. Yo siempre digo, cuando las reglas son para todos iguales no son quejas, pero hay que salvaguardar el físico.

También reveló qué le dijo a sus jugadores una vez finalizado el partido: “Les dije que arriba, que se levanten. Perdimos pero no lo siento como una derrota, que los muchachos salieron victoriosos. Fuimos uno de los equipos que mejor jugó, fuimos protagonistas y miramos el arco de enfrente".

"Perdimos la final por un error, pero hicieron un gran papel, se mataron todos. No es lo mismo salir primeros que segundos, estamos tristes, pero los entiendo. A mi me tocó llorar mucho cuando salí segundo, los entiendo pero tienen que salir con la frente en alto”, cerró Lorenzo.