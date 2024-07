La sensible baja que tendrá Medrán en la visita de Gimnasia a Madryn

El andar de Gimnasia y Esgrima en esta Primera Nacional viene siendo más que positivo. El Lobo lleva ocho partidos sin conocer la derrota y se afianza en los puestos de clasificación al Reducido. Tras un nuevo triunfo, esta vez sobre Atlético Rafaela, el elenco de Ezequiel Medrán se ilusiona con poder estar en la pelea por una de las dos plazas que entrega la categoría rumbo a Primera División.

En el horizonte aparece Deportivo Madryn, próximo rival para intentar con la buena racha de partidos sin conocer la derrota. Pero la tranquilidad del gran momento para el Lobo tiene una pequeña mala noticia: Nazareno Solís será baja y no podrá estar en el duelo ante el equipo sureño. El extremo llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión: "No sabía que tenía cuatro tarjetas, pensé que tenia 3. Es una pena porque venimos muy bien pero al que le toque seguro lo hará muy bien", dijo el ex Boca post triunfo ante la Crema.

Solís, baja sensible.

Pensando en su posible reemplazante, Medrán tiene dos alternativas en lugar del autor del segundo gol del último triunfo: Jeremías Puch, titular hasta hace dos partidos, sería lo lógico, aunque el buen ingres de Gastón Espósito, gol mediante, también lo pone en la pelea por el puesto. Con toda la semana por delante, el entrenador tendrá tiempo de sobra para poder decidir a quién pone en lugar de Solís.

El Lobo retomó los entrenamientos este lunes, sin jugadores lesionados. El plantel viajará rumbo a Madryn vía terrestre, por lo que espera un largo periplo para el duelo previsto para el próximo domingo a las 15.30.