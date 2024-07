El desopilante pedido de Nico González a los hinchas argentinos en los festejos: "No sean..."

La Selección argentina y también su hinchada en el estadio Hard Rock sintió el golpe anímico cuando Lionel Messi se retiró lesionado en el minuto 65 de la segunda etapa ante Colombia. Su reemplazante, Nicolás González, tenía mucha responsabilidad en su espalda, pero en el balance, estuvo a la altura.

El futbolista de la Fiorentina cambió la fisonomía del equipo porque le dio más dinamismo y verticalidad. Contribuyó con el retroceso defensivo y llegó a posición de gol en varias ocasiones. La única materia pendiente: la que viene teniendo desde hace tiempo con la Selección argentina, el gol.

Mirá el video

La más clara que tuvo González fue en el inicio del tiempo extra a los 94 minutos, cuando De Paul envió un pase atrás en el área y el delantero llegó con pierna derecha, obligando la reacción del arquero Camilo Vargas. De hecho, fue una de las más claras de Argentina hasta el gol. Sin embargo, esa anotación de Lautaro Martínez permitió el título y en la celebración el delantero se mostró eufórico.

Más allá de la alegría que demostró, en el festejo justamente con el goleador cuando el árbitro pitó el final y en los minutos posteriores, Nico González no dejó de demostrar su malestar por la falta de gol.

Lo hizo en un vivo del conductor Nicolás Occhiato, que lo encontró en el campo y le agradeció por el título. Cuando el jugador se dio cuenta que era un vivo, expresó: "Me van a putear boludo. Porque me erré un montón de goles". Occhiato quiso consolarlo al respecto, pero el futbolista agregó: "Pero no me entra boludo, estoy re salado".

Para cerrar su intervención y con el desparpajo que lo caracteriza, se acercó a la cámara como si le hablara al hincha argentino y expresó: "Espero que estén contento, no me puteen. No sean hijos de p***".