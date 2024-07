La fulminante respuesta de Bielsa cuando le preguntaron si continuará como DT de Uruguay: “La verdad que…”

Uruguay se quedó con el tercer puesto de la Copa América, en un partido disputado esta noche ante Canadá en la ciudad de Charlotte, que finalizó con un parejo 2-2, por lo que la definición se extendió a los penales, donde se impuso por 4 a 3.

El partido se dio justo después de una picante conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, en la que criticó a la Conmebol y se peleó con periodistas, situaciones que lo dejaron señalado de cara a este compromiso, donde su equipo no estuvo a la altura y por momentos fue superado por Canadá.

En conferencia de prensa, el entrenador comenzó haciendo el análisis del partido con mucha autocrítica, sin embargo, la segunda pregunta lo sorprendió, luego de que el periodista le preguntara al DT si está en condiciones de confirmar su continuidad al mando de la Selección de Uruguay.

"No entiendo una pregunta tan traída de los pelos en este momento. La verdad que directamente no la respondo porque ignoro el origen de por qué usted hace la pregunta", respondió el Loco, fulminante.

Mirá el video

Luego, en el cierre de la conferencia, se tomó el trabajo para hablar sobre la conferencia de prensa y todo lo que dejó. "Sobre las repercusiones, no sé cuáles han sido. Es muy probable que se ponga en duda lo que digo pero hace un tiempo que se mide en años que dejé de leer lo que se publica sobre mí o lo que digo. Cuando uno tiene esa presencia pública termina intoxicándose a sí mismo. Yo opté por no revisar las opiniones que generan mis intervenciones", señaló.

Al respecto, luego BIelsa validó sus dichos. "Lo que sí le puedo decir es que nada de lo que dije puede ser interpretado como no cierto. La conferencia me mostró exaltado y quien se exalta puede parecer equivocado. Pero cada una de las cosas que yo dije son ciertas, no discutibles. Cuando uno se presentan con semejante afirmación, es muy difícil no interpretar a la persona como un vanidoso, un ególatra. Pero me permito afirmarlo porque si yo dije las cosas que dije y no fuesen cierto, sería una vergüenza de mi parte. Todo lo que dije es cierto y verificable. Demostrable. Si hubiera que dirimir sobre lo que dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto", sentenció.