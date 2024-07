El sincericidio de Djokovic tras ser aplastado por Alcaraz en Wimbledon: "Carlos es..."

Luego de sufrir una derrota que seguramente recordará, Novak Djokovic habló ante el público que asistió a la final de Wimbledon y resaltó el trabajo de Carlos Alcaraz. Además no ocultó su decepción por el nivel mostrado, aunque expresó que cuando reflexione sobre su semana seguramente sacará algo positivo.

Djokovic felicita a Alcaraz.

"No es el resultado que quería. En los dos primeros sets no he estado bien, pero él ha jugado increíble, muy completo. Lo ha hecho todo bien. He intentado alargar el partido, al salvar los tres puntos de partido, pero no era el día. Carlos es el merecido ganador", dijo el serbio, que se recuperó de una operación de rodilla en tiempo récord para estar en Londres.

Luego, en la misma línea, agregó: "Estoy un poco decepcionado, pero sólo han pasado diez minutos, pero cuando reflexione en las próximas semanas y vea por lo que he pasado... Estoy muy satisfecho porque para mí es un sueño desde que soy niño. He intentado recordarme lo surrealista que es este sentimiento.

"Cada vez que salto a esta pista es como la primera vez y me siento como un niño cumpliendo un sueño", dijo Djokovic, quien no pudo igualar la marca histórica de ocho títulos que todavía pertenece a Roger Federer. Alcaraz reafirma su lugar entre la élite del tenis mundial, y su dominio en Wimbledon por dos años consecutivos marca el inicio de lo que promete ser una carrera exitosa.