El insólito motivo por el que se desató el caos en el ingreso de los hinchas a la final

Lamentablemente, en tierras estadounidenses volvió a reinar el caos. Los diferentes incidentes que se produjeron en los alrededores del estadio obligaron a los organizadores de la Copa América a retrasar el encuentro por, al menos, 30 minutos. De esta manera el partido entre la Selección argentina y Colombia comenzará a las 21.30.

En medio del desastre, y mientras las tribunas del Hard Rock Stadium lucían cuasi vacías, se conoció el motivo por el cual se produjeron los problemas. Un hincha, ante los micrófonos de TyC Sports, reveló la causa que llevaron a los disturbios que le han dado la vuelta al mundo.

"Terrible. Estamos hace dos horas en la cola, con entradas. No hay cacheos, no hay controles. Acá está la puerta, llega hasta el que no tiene entrada y la mayoría de la gente seguramente no tiene. Nada más había un detector de metales. Toda la gente apretando, había nenes. Hacen 40 grados, es una locura", expresó el hincha argentino.