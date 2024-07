Con Di María titular, Scaloni confirmó el once para la final ante Colombia

La Selección argentina se prepara para verse las caras ante Colombia, en el marco de la final de la Copa América. Con el objetivo de alzar el trofeo del torneo continental por segunda edición consecutiva, Lionel Scaloni confirmó que repetirá el mismo once titular que saltó al campo de juego en la semifinal ante Canadá.

Scaloni va por un nuevo título.

En este contexto, el entrenador campeón del mundo jugará desde el inicio con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernánez, Rodrigo De Paul; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La Selección argentina llegó a dicha instancia luego de haber conseguido puntaje ideal durante su participación en el Grupo A. Allí logró sumar de a tres en los partidos ante Canadá (2-0), Chile (1-0) y Perú (2-0). En cuartos de final dejó en el camino a Ecuador (por penales tras igualar 1-1) y en semifinales volvió a ganarle a Canadá (2-0).

El de este domingo por la noche será un partido más que especial para la Albiceleste. No solamente por tratarse de una nueva final de la Copa América, si no que será el último partido de Ángel Di María con la camiseta del seleccionado nacional. Pese a los pedidos y las insistencias, el rosarino se mostró firme con su decisión.

Tras el pase a la final de la Copa América, en zona mixta, el Fideo se mostró sensibilizado por el momento que le toca afrontar: Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar y estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre. A mi familia. A los que estuvieron siempre y a esta camada que me dio todo. Hoy antes de salir a la cancha Leo dijo que quería llegar a la final por mí y eso me llena de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré con ellos es un orgullo".