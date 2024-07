Tras las bombas de Bielsa, Scaloni reveló por qué no volvió a criticar las canchas de la Copa América: “Dejé el tema de lado porque…”

Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa en la previa de lo que será la final de la Copa América. Este domingo, a partir de las 21, la Selección argentina se verá las caras con Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Tal y como lo establece el reglamento, el DT habló con los medios a poco más de 24 horas del inicio del encuentro.

Como era de esperarse, al director técnico le preguntaron por las explosivas declaraciones de Marcelo Bielsa, quien 24 horas antes fue protagonista de un sinfín de declaraciones que generaron polémicas. Entre ellas, utilizó al campeón del mundo como ejemplo.

Mirá el video

Para comenzar, Scaloni respondió: "En relación a la pregunta que me hiciste yo lo dejé claro. Fui el primero porque fuimos los primeros que jugamos. Lo sigo pensando. Cuando me preguntaron en la segunda conferencia de prensa dije que ya estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Es esa la cuestión".

"Tuvimos el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo iban a hacer para arreglarlo en cuatro días? Por eso me pareció oportuno dejar el tema de lado porque para mi equipo, si no, era buscar siempre excusas y había que sobreponerse a eso. Entonces, optamos no hablar más del tema", añadió el DT sobre este tema.

Bielsa protagonizó una explosiva conferencia de prensa.

Posteriormente, Scaloni aprovechó para dar su punto de vista sobre los lamentables sucesos vividos en la otra semifinal de la Copa América: "Es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos. También me gustaría aclarar lo que pasó después del partido entre Colombia y Uruguay. En relación a lo de mañana, tendría que ser una fiesta a la par de la alegría de poder ganar un título. Sería una alegría para todos que esto termine bien. Las imágenes fueron muy tristes y creo que cualquiera que está en esa situación hubiese actuado de esa manera".

El DT comparó lo ocurrido con lo que la Selección argentina vivió en Brasil: "Nosotros tuvimos un hecho parecido en el Maracaná cuando vimos que habían familiares ahí. Nos tuvimos que meter al vestuario. Las imágenes son feas. No sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en medio de un tumulto debe ser desesperante. Hay que mirar eso porque a los jugadores, que son los protagonistas, le pedimos que sean ejemplo. Pero cuando pasa eso, una persona normal actuaría como hicieron esos chicos. Espero que no pase. Van a estar las familias de los dos equipos y no podemos estar pensando que pueda pasar algo porque uno festeja. Me parece algo que de una vez por todas tenemos que aprender".

"Nosotros somos los encargados de poder transmitir esa tranquilidad. Tengo la suerte de tener un micrófono y por eso lanzo este mensaje, el cual me parece que tendría que ser bien recibido", sentenció Lionel Scaloni en conferencia de prensa.