La queja del DT de Colombia a la organización de la Copa América sobre la final: “Ahora resulta que…”

Tal y como lo hizo Lionel Scaloni, durante la tarde de este sábado Néstor Lorenzo dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico de la Selección de Colombia habló a poco más de 24 horas de la final de la Copa América y, entre los temas que tocó, se refirió al cambio en la duración del entretiempo.

Al ser consultado sobre el show que Shakira dará al término de los primeros 45 minutos del mano a mano entre argentinos y colombianos, el director técnico se robó las risas de los periodistas presentes en la sala: "Con respecto al recital, primero espero que lo disfruten. Shakira es una excelente artista".

Posteriormente, dejó clara su postura sobre la decisión que tomaron los organizadores de la Copa América: "Cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos, o la cancha es mala para los dos, no puedo decir que es bueno o malo, no me sale. No lo entiendo mucho".

Finalmente, sobre esta situación, Lorenzo finalizó: "Creo que debería ser como cualquier partido. Porque cuando salimos en el minuto 16 nos han multado o sancionado, pero ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en el 20 o 25, con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores y uno sabe lo que cuesta esos minutos en el vestuario. Es así y ya está".

Para sentenciar, se refirió a la forma en la que la Selección de Colombia debe encarar el mano a mano con Argentina: "La verdad es que nosotros necesitamos ser la mejor Colombia para ganarle al mejor de todos. Son dos situaciones coincidentes, sino rendimos lo que rendíamos, para ganarle a Argentina hay que tener la mejor versión de cada uno y multiplicarla".