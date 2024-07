La otra grave acusación de Bielsa contra la Conmebol: qué dijo de Brasil y los arbitrajes

La fuerte conferencia de prensa que realizó Marcelo Bielsa, en la previa el partido por el tercer puesto entre Uruguay y Canadá, sigue teniendo repercusión ya que sus duras declaraciones impactaron de lleno contra los organizadores de la Copa América, a quienes trató como "una plaga de mentirosos" por las diferentes falencias sucedidas durante la disputa del certamen.

"Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos", dijo el entrenador argentino que, además, hizo una referencia a lo sucedido en el partido entre Brasil y Colombia, cuando no cobraron un penal claro a favor de la Canarinha.

"Ya me cansé, todo este desborde tiene que ver con todo lo que va acumlando por situaciones injustas. El penal a Brasil... Y todas las injusticias con la clase baja de la competencia nada. Y los árbitros acusados por la misma federación cuando no le cobraron penal a Brasil. Cuando hay cincuenta mil sabiendo que eso condiciona.., Ya saben todo lo que se".

Y vuelve a la carga contra la organización por el estado de las canchas y estadios. "Si esto es más claro imposible. Estados Unidos cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate, con el FBI. Hicieron lo que hicieron pero era por sus intereses".

"Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria. Estadios llenos, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada que quejarse", expresó y apuntó contra la persona que tuvo a cargo la revisión de los campos de juego: "Conozco perfectamente todo lo que hace, y lo mal que lo hace, a una rueda de prensa para decir que es una cuestión visual. Que Vinícius no ve, que Scaloni no tiene que hablar. . Pero claro como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra".