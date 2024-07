La escandalosa pregunta al DT de Colombia sobre Argentina a horas de la final y su reacción: “Se dice que…”

La Selección argentina enfrentará este domingo a su par de Colombia por el partido final de la Copa América, con el campeonato en juego, en un partido que promete buen fútbol, a disputarse en el estadio Hard Rock de Miami, desde las 21. Como en cada previa del partido, los dos entrenadores, tanto Lionel Scaloni como Néstor Lorenzo, brindaron una conferencia de prensa para contar sus sensaciones por el partido y hablar de cuestiones tácticas.

En este marco, el entrenador argentino de Colombia recibió una escandalosa pregunta acerca del supuesto beneficio arbitral para con la Selección argentina, por parte de un periodista de colombiano. "En el ambiente se dice que la Conmebol está llevando a Argentina al título, complaciendolo con decisiones arbitrales. Quisiera saber tu opinión personal", le consultaron a Lorenzo.

Con mucha seriedad y evitando la polémica, el nacido en Buenos Aires respondió: "Hay aciertos y errores arbitrales en todos los partidos, es una parte que se puede mejorar. Pero de ninguna manera creo que hayan provocado el arribo de Argentina a la final, fue una justa ganadora en todos los partidos que disputó".

En ese sentido, luego añadió: "No estoy para evaluar a los árbitros, porque no veo todos los partidos tampoco. No me detengo en los errores específicos de otros partidos. Confío en que el árbitro brasileño va a ser un buen partido y que va a ganar el que juegue mejor".

Por otro lado, se refirió al partido y a la ilusión de la Selección de Colombia por levantar el título. "Estamos con mucha esperanza de hacer historia en Colombia. No hay hincha más alegre y fanático que el de Colombia. Me gustaría que no fuera una sorpresa llegar a una final, que no sea de esperar tanto, sino de estar arriba siempre. Ojalá que esto dure y siga creciendo. Muy feliz por todo, son excelentes personas y están llevando muy bien la cosa, a uno le da satisfacción que les esté yendo bien", cerró.