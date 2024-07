El mea culpa de Esequiel Barco al irse de River a Rusia: “Me faltó ser más…”

Esequiel Barco dejó River y viajó en las últimas horas a Rusia para terminar de concretar su pase a Spartak Moscú. El volante deja la institución después de dos años y medio, en las que no terminó de consolidarse y hasta mantuvo un tenso cruce con los hinchas por algunos festejos que no cayeron bien en el certamen pasado.

Mira el video

Minutos antes de abordar hacia su nuevo destino, Barco habló sobre su paso por el millonario y reveló que no fue sencillo tomar la decisión de irse e hizo un mea culpa: "Fue complicado, muchas sensaciones encontradas. Me costó muchísimo dejar este gran club, fue una decisión que tomé con mi familia. Ahora a disfrutar de este nuevo paso que es muy importante para mí y mi familia".

"Siempre se puede dar un poquito más, soy muy autocrítico conmigo mismo. Siempre di lo mejor con esta camiseta, no me guardé nada, traté de darle lo mejor al equipo, darle lo mejor a la gente, también. Siempre hubo cosas para mejorar. Faltó ser más decisivo a la hora de finalizar las jugadas. Es un club muy grande, traté de mejorarlo, partido son partidos", argumentó.

Luego, contó los motivos por los que aceptó este nuevo desafío: "Puse muchas cosas en la balanza. Tengo una hija recién nacida, de tres meses. La decisión se tomó en base a eso, a mi hija y mi mujer. Estoy muy contento de este gran paso (...) Con Demichelis hablé, charla muy linda, aprecio muy lindo".

"La verdad es que el idioma es muy complicado, con mi familia se va a hacer más llevadero. Al hincha de River le agradezco, en estos dos años y medio me hicieron sentir muy bien, me brindaron todo y soy muy feliz. Me costó despedirme de mis compañeros por el día a día, hubo lágrimas de emoción... ellos estaban contentos por mi paso", cerró.